Verkehrsversuch auf der Adenauerallee Parkende Autos blockieren teilweise die neue Radspur

Der neue Verkehrsversuch auf der Adenauerallee soll offiziell am 23. Februar starten. Wer aktuell mit offenen Augen an der Adenauerallee entlang spaziert oder mit dem Rad fährt, wird gelbe Markierungen bemerkt haben. Die neue Verkehrsführung gilt bereits in Fahrtrichtung stadtauswärts. Für die entstandene Radspur sind auch einige Parktaschen wegfallen. Dennoch gibt es Autofahrer, dir dort ihre Wagen abstellen. Zum Ärgernis einiger Anwohner.