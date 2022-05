Neue Gebührenordnung : Parkgebühren in Bonn steigen zum 1. Juni erheblich

Auch im Beueler Zentrum kostet das Parken ab dem 1. Juni deutlich mehr. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im Bonner Zentrum kostet eine Stunde parken bald vier Euro pro Stunde statt bisher 2,60 Euro. Auch in den Stadtbezirken wird‘s deutlich teurer. Der Einzelhandelsverband hält letzteres für zentrenschädlich und fordert das Beibehalten der Brötchentaste.

Die Stadt wird die Parkgebühren im öffentlichen Raum deutlich anheben. Die neue Gebührenverordnung soll zum 1. Juni gelten. Eine entsprechende Entscheidung hat der Stadtrat jüngst mit Stimmen der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt gegen CDU, FDP, Bürger Bund Bonn und AfD gefasst.

Im Bonner Zentrum sollen Parker künftig auf öffentlichen Parkplätzen vier Euro pro Stunde zahlen statt bisher 2,60 Euro. Damit würde Bonn auf Kölner Niveau liegen. Dieser Preis gilt in zentrumsnahen Straßen wie der Josefstraße oder der Franziskanerstraße. Zugleich weitet die Stadt die teuerste Parkzone 1 aus. Künftig sind Straßen inbegriffen, die bisher zur Zone 2 zählten und deshalb etwas günstiger waren: beispielsweise die Wilhelmstraße oder die Kaiserstraße. Bisher gehörten im Bonner Stadtbezirk zehn Straßen zur Parkzone 1, ab dem 1. Juni kommen knapp zwei Dutzend hinzu.

Auch in den Stadtbezirken werden Autofahrer für das Abstellen künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Zentrumsnahe Straßen in Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg sind entweder der Parkzone 2 oder 3 zugewiesen. Für die Parkzone 2 (Beispiel: Aennchenplatz, Friedrich-Breuer-Straße, Rochusstraße) kostet die Stunde dann drei statt bisher 1,60 Euro. Für die Parkzone 3 (Bahnhof/Moltkestraße, Hermannstraße, Am Burgweiher) fallen künftig zwei Euro statt bisher 1,20 Euro an. In den Bezirken wird die Gebührenpflicht zudem bereits ab 8 Uhr und nicht erst ab 9 Uhr greifen, und sie gilt nicht nur montags bis freitags, sondern künftig auch samstags.

Die Ratskoalition und Oberbürgermeisterin Katja Dörner hatte die Gebührenerhöhung angekündigt. In den Fachausschüssen wurde sie bereits beschlossen. Von den höheren Kosten verspricht sich das Bündnis, Anreize zu setzen, nicht mit dem Auto in den Zentren zu fahren, sondern Alternativen wie das Rad oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Deshalb soll die sogenannte Brötchentaste, die ein kostenloses Parken für 15 Minuten für einen kurzen Geschäftsbesuch gestattet, nur noch „bei besonderen örtlichen Verhältnissen“ möglich sein, über die der Stadtrat zu entscheiden hat.

Die Gebührenerhöhung im öffentlichen Raum ist nicht zu verwechseln mit den Parkgebühren, die in den Parkhäusern anfallen. Die Bonner City Parkraum GmbH (BCP), die die meisten Parkhäuser in der Innenstadt betreibt, verlangt derzeit für zentrale Parkplätze in den ersten drei Stunden 1,50 Euro pro Stunde. Private Betreiber liegen teilweise unter diesem Tarif – wie beispielsweise die der Stiftsgarage an der Kölnstraße, die für die erste Stunde einen Euro, für die kommenden beiden Stunden 1,30 Euro nehmen.

Auf diesen Umstand weist auch der Einzelhandelsverband Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen hin, deren Vorsitzender Jannis Vassiliou auch im Aufsichtsrat sitzt. Im Grundsatz hält Vassiliou höhere Parkgebühren im Bonner Zentrum deshalb für vertretbar. Der Verband differenziere allerdings zwischen Parken in der Bonner Innenstadt und in den Stadtteilzentren. „Insbesondere für die Stadtteilzentren Bad Godesberg, Beuel und Duisdorf sind die Erhöhung der Parkgebühren und der Wegfall der Brötchentaste ein ernsthaftes Problem. Die Erreichbarkeit des dort ansässigen Einzelhandels und anderer Servicedienstleister wird dadurch massiv erschwert.“

Der Verband fordert für Bad Godesberg, Beuel, Duisdorf und die anderen Bonner Stadtteile, wie Poppelsdorf, Kessenich und Friesdorf, die Beibehaltung der Brötchentaste und eine maximale Gebühr von zwei Euro pro Stunde an den Parkuhren. Eine Erhöhung der Tiefgaragengebühren in der Bonner Innenstadt lehnt der Verband „kategorisch ab“, so Vassiliou.