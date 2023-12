Ab kommender Woche in Betrieb So funktioniert das neue Fahrradparkhaus in Beuel

Beuel · Das neue Fahrradparkhaus am Bahnhof ist eingeweiht worden. Stadt und Stadtwerke wollen damit den Radverkehr in Bonn noch stärker fördern. Wie das neue System funktioniert, wie es bedient wird und was es kostet.

12.12.2023 , 15:00 Uhr

Die Fahrräder werden in diebstahlsicheren und trockenen Boxen gelagert. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Das neue Fahrradparkhaus am Beueler Bahnhof ist am Dienstagmittag offiziell eingeweiht worden. Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Bezirksbürgermeister Guido Pfeiffer stellten das neue System gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Stadtwerke Bonn, Olaf Hermes, und der Geschäftsführerin von SWB Bus und Bahn und SWB Mobil, Anja Wenmakers, vor.