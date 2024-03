Parkverbot in der Bonner Altstadt Vorfreude und Unverständnis vorm Ausnahmezustand Kirschblüte

Eine Absperrung steht schon am Eingang von der Kölnstraße zur Breite Straße am Rand bereit, einzelne Knospen der Kirschbäume öffnen sich langsam – und die ersten Menschen werfen sich davor in Pose. Bald wird das Blütenmeer samt vielen Schaulustigen die Altstadt für ein paar Wochen in einen Ausnahmezustand versetzen. Zum ersten Mal richtet die Stadt dieses Jahr nicht nur Sperrungen einiger Altstadt-Straßen ein, sondern auch ein Parkverbot auf der Breite Straße und Heerstraße an drei Wochenenden von Mitte bis Ende April ein.