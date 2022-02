Linke, SPD und Volt im Hauptausschuss : Parteien kritisieren Videoüberwachung der Bonner Polizei

Die Bonner Polizei setzt seit einiger Zeit mobile Kameratürme zur Videoüberwachung ein. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ist die Kameraüberwachung durch die Polizei an öffentlichen Plätzen in Bonn gerechtfertig? Linke, SPD und Volt im Stadtrat zweifeln das an. Die Polizei hält dagegen.

Die Linksfraktion im Bonner Stadtrat kritisiert die Kameraüberwachung der Polizei im öffentlichen Raum als unverhältnismäßig. Im Hauptausschuss haben zudem SPD, Linke und Volt einen Fragenkatalog vom Bonner Polizeipräsidium beantworten lassen. Die wiederum verteidigt den Videoeinsatz und verweist zudem auf das Sicherheitsempfinden der Bürger.

Insgesamt elf Fragen hatten die Parteien an das Polizeipräsidium geschickt. Das Ziel: Die Politiker wollten eine Begründung der Videoüberwachung und eine Bilanz sehen. So ging es darum, inwiefern die „Beschaffenheit von Orten“ wie der Poststraße und der Koblenzer Straße die Begehung von Straftaten im Unterschied zu anderen öffentlichen Orten begünstige. Die Polizei antwortete, dass es dabei vor allem um Taschendiebstähle nahe der Weihnachtsmärkte ging. „Die Beschaffenheit der öffentlich zugänglichen Weihnachtsmärkte begünstigt die Begehung von Straftaten“, heißt es in der Stellungnahme.

Auf die Frage, ob durch die Kameratürme Kriminalität reduziert werde, lässt die Polizei wissen: Erfolge der polizeilichen Videobeobachtung dürften nicht alleine am objektiven Kriminalitätsaufkommen gemessen werden, „da wesentlich für eine Beurteilung der Sicherheitslage auch das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger ist“. Und das werde durch die Kameras gesteigert. Die Videobeobachtung erfolge „flexibel nach polizeilicher Bewertung an Orten, an denen wiederholt Straftaten begangen wurden und deren Beschaffenheit die Begehung von Straftaten begünstigt, solange Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an diesen Orten weitere Straftaten begangen werden“. Der Umstand steigender oder zurückgehender Fallzahlen sei in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, könne jedoch nicht isoliert betrachtet werden und ist weder in der einen noch anderen Ausprägung allein entscheidungsleitend. „Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang auch immer eine einsatz- und kriminalfachliche Einzelfallbewertung.“

Linksfraktion: viele Fragen offen

Aus Sicht der Linksfraktion lassen die Ausführungen der Polizei, trotz ausführlicher Antworten, viele Fragen offen. „Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte aller beobachteten Personen, der entsprechend gut begründet sein muss. Vor allem bedarf es nach fast anderthalbjähriger Praxis aus Sicht der Linksfraktion als Rechtfertigung für diese Eingriffe handfester Belege für deren Wirksamkeit, also die Senkung der Kriminalitätsrate an den Einsatzorten ohne bloße Verdrängungseffekte“, so Tobias Haßdenteufel von der Linksfraktion. Die „massive Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum“ lasse sich nicht mit dem Verweis auf das „kaum greifbare subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung rechtfertigen“.

Videoüberwachung „keine kommunale Aufgabe“

SPD, Linke und Volt regten zudem an, Stadt und Politik künftig in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und dem Hauptausschuss mögliche Standorte vorab vorzulegen, sodass man eine Stellungnahme dazu abgeben könne. Darauf wurde seitens der Behörde nur ausweichend eingegangen. „Letztlich ist das als Ablehnung einer Beteiligung der Stadt in diesem Zusammenhang zu werten“, so die Linksfraktion. Auf Anfrage des GA teilt die Polizei dazu eine klare Haltung mit: „Die Videobeobachtung ist eine polizeiliche Maßnahme der Gefahrenabwehr zur Verhütung von Straftaten und keine kommunale Aufgabe.“ Jedoch informiere man die Stadtverwaltung über die Standorte. „Dies erstreckte sich auf grundsätzliche Informationen, aber auch auf die Abstimmung konkreter Aufstellflächen im öffentlichen Raum“, sagt Polizeisprecher Simon Rott.