Feiern in der Stadt Wie Bonner Partyveranstalter sich auf den Tanz in den Mai vorbereiten

Nur noch ein paar Tage. Dann wird in Bonn wieder in den Mai getanzt. Im Miet- und Eventlokal Plan B in der Theaterstraße ist dazu eine 80er-Party geplant. Einen Tag vorher soll laut Plan-B-Inhaber Thomas Hoffmann, der die Party zusammen mit Oliver Wiesemann veranstaltet, der Aufbau beginnen. „Besonders die Dekoration nimmt sehr viel Zeit in Anspruch“, sagt Hoffmann. Die Räumlichkeiten werden ihm zufolge im Stil der 80er mit alten Postern, Puppen und Fernsehgeräten ausgestattet, auf denen die Videoclips der gespielten Songs zu sehen sein werden. In der Lounge befindet sich dann außerdem ein alter Röhrenfernseher, auf dem man Videospiele wie Pac-Man spielen kann. „Oliver stellt Süßigkeiten aus den alten Zeiten auf den Tischen bereit“, fügt Hoffmann hinzu. Er selbst kümmere sich um die Getränke. Insgesamt rechne er mit etwa 150 Gästen. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro.