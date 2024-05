Nach Angriffen in Dresden Passant drohte Bonner Wahlkämpferin, sie von der Leiter zu schubsen

Der Bonner SPD-Vorsitzende Gabriel Kunze sagte dem GA: „Die Attacke hat schon einige unserer Wahlhelfer ins Grübeln gebracht. Das ändert aber nichts an unserer Motivation, nach außen für unsere Positionen einzutreten.“ Als stärkste Kraft in der Bundesregierung hätten die SPD-Wahlkämpfer an den Informationsständen in den vergangenen Wochen einiges an Kritik einstecken müssen. Von Tätlichkeiten sei ihm allerdings nichts bekannt. „Verbale Entgleisungen gibt es hin oder wieder, mehr in den Innenstädten als in den Ortsteilen“, sagte Kunze. In den kommenden Tagen werde die Partei noch einmal mit den Wahlhelfern sprechen und dazu raten, an den Infoständen und beim Plakatieren möglichst nicht alleine unterwegs zu sein.