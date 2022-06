Feuerwehreinsatz im Kottenforst : Passanten finden gestürztes Pferd am Katzenlochbach

Am Katzenlochbach ist ein Pferd gefunden worden. Es musste eingeschläfert werden. Foto: Axel Vogel

Update Röttgen Am Katzenlochbach in Bonn-Röttgen haben Passanten am Freitag ein gestürztes Pferd gefunden. Da das Tier nicht mehr selbst aufstehen konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Schließlich musste das Pferd eingeschläfert werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Passanten haben am Freitagmittag am Kottenforster Katzenlochbach bei Bonn-Röttgen ein gestürztes Pferd am Bachufer gefunden. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, dem Tier zu helfen, alarmierten sie gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte versuchten vor Ort mit Seilen, das Pferd aufzurichten, teilte die Feuerwehr mit. Das Tier konnte nicht mehr von selbst aufstehen.

Jedoch seien keine Verletzungen bei dem Tier erkennbar gewesen. Es soll sich um ein älteres Tier handeln. Eine Amtstierärztin war zum Fundort gekommen, um das Pferd medizinisch zu untersuchen und zu betreuen. Gerettet werden konnte es allerdings nicht mehr: Das Tier ist schließlich gegen 16.30 Uhr eingeschläfert worden.

Der Grund, warum das Tier sich am Katzenlochbach aufgehalten hatte, ist bisher nicht völlig geklärt. Vermutlich kam es von einer benachbarten Weide, die einen Zugang zu dem Bach hat zum Trinken. Dort ist es dann zusammengebrochen.