Radunfall in Beuel Pedelec-Fahrerin durch „Dooring“ schwer verletzt

Dabei ließen sich diese „Dooring“-Unfälle vermeiden, wenn Autofahrer sich vor dem Aussteigen immer vergewisserten, dass kein Radler an ihnen vorbeifahren will, betont Rott. Hilfreich sei, den „Holländischen Griff“ anzuwenden, wie er in den Niederlanden in den Fahrschulen schon lange gelehrt wird. Aber auch in hiesigen Fahrschulen steht er Fahrschullehrer Lars Rauer zufolge ebenfalls selbstverständlich auf dem Lehrplan. „Bei uns heißt es Schulterblick“, sagt Rauer, der in Endenich die Fahrschule „Schulterblick“ betreibt. Dabei wird die Fahrertür stets mit der rechten Hand geöffnet. Dadurch wird der Oberkörper gedreht und der Blick richtet sich automatisch über die Schulter seitlich nach hinten. Auch Beifahrer sollten den Griff anwenden und ihre Tür stets mit der weiter entfernten Hand, also der linken, öffnen.