Früheres Karstadt-Gebäude Peek & Cloppenburg in Bonn eröffnet später

Die für diesen Donnerstag angekündigte Eröffnung des Peek & Cloppenburg (P & C) im früheren Karstadt-Haus fällt aus. Das teilten sowohl das Unternehmen als auch die Aachener Grundvermögen, Eigentümerin der Immobilie, auf Nachfragen mit. „Laut unserem Kenntnisstand verzögert sich der durch Peek & Cloppenburg durchgeführte Flächenausbau aufgrund des aktuell laufenden Schutzschirmverfahrens, sodass aktuell mit einer Eröffnung voraussichtlich im Sommer gerechnet werden kann“, sagte die Sprecherin der Aachener Grundvermögen, Sonja Nees. Dem Vermieter lägen keine Informationen vor, „die der Aussage von P&C, trotz Insolvenz an der Neueröffnung in Bonn festzuhalten, entgegenlaufen“, so Nees. Nach derzeitigem Stand sei geplant, dass sowohl der Discounter Aldi als auch die Filiale der Drogeriekette dm – beide haben ihre Geschäfte im Geschäftshaus – zeitgleich mit Peek & Cloppenburg eröffnen. Wegen der im Erdgeschoss laufenden Innenausbauten von P & C sei eine separate Erschließung der Flächen im Untergeschoss nicht möglich.