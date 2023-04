Früheres Karstadt-Gebäude Peek & Cloppenburg in Bonn eröffnet später

Dem Vermieter lägen keine Informationen vor, „die der Aussage von P&C, trotz Insolvenz an der Neueröffnung in Bonn festzuhalten, entgegenlaufen“, so Nees. Nach derzeitigem Stand sei geplant, dass sowohl der Discounter Aldi als auch die Filiale der Drogeriekette dm – beide haben ihre Geschäfte im Geschäftshaus – zeitgleich mit Peek & Cloppenburg eröffnen. Wegen der im Erdgeschoss laufenden Innenausbauten von P & C sei eine separate Erschließung der Flächen im Untergeschoss nicht möglich.