Fachkräftemangel in Einrichtungen Notfallkonzept bringt Bonner Eltern von Kita-Kindern in Nöte

Die Rede von Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird für viele Eltern immer mehr zur Farce. Hohe Krankenstände und der Fachkräftemangel bestimmen zurzeit den Alltag in den Bonner Kitas. In der Kita Am Stadion in Beuel bekommen die Familien die Notlage derzeit besonders zu spüren. Sie sollen ihre Kinder bei Personalmangel nur noch rollierend zur Betreuung bringen dürfen. Sehr zur Verärgerung der Eltern.