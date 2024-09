138 Appartements besonders für Auszubildende UKB will mit neuem Personalwohnheim Fachkräfte gewinnen

Der Wohnungsmarkt in Bonn ist ein hartes Pflaster. Das wissen wahrscheinlich alle, die in letzter Zeit aus anderen Städten zugezogen oder innerhalb Bonns nach einer neuen Wohnung gesucht haben. „Auf dem Markt Wohnungen zu finden, ist schwer, für jeden“, sagt Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am Universitätsklinikum Bonn (UKB). Um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken und Mitarbeiter zu gewinnen, hat das UKB in den vergangenen 16 Monaten ein Personalwohnheim in eigener Trägerschaft gebaut.