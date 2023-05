Jagd nach besonderen „Vögeln“ Warum es einen Bonner Pfarrer immer wieder zu Flughäfen zieht

Bei beidem gebe es zudem einen Rest an Unverfügbarkeit. So landen Flugzeuge im Schatten einer Wolke oder kommen ausgerechnet an der Landebahn an, wo man gerade nicht steht: „Man hat es nicht in den Händen; es ist immer auch ein Glücksspiel.“ Zugleich gebe es auch das Unerwartete wie ungewöhnliche Privatflugzeuge, Regierungsmaschinen oder Flieger von Staatsgästen, die nicht im regulären Flugplan auftauchen. Oder auch verpasste Chancen, weil Flugzeuge umbemalt oder verschrottet werden. „Das alles erinnert mich an die großen Lebensthemen.“