Autobahn war gesperrt Pferd randaliert im Anhänger auf der A565 in Bonn

Auf der A565 in Bonn hat am Freitagmittag ein Pferd im Anhänger für Aufregung gesorgt. Die Autofahrerin war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Pferd in Richtung Meckenheim unterwegs, als das Tier aus unbekannten Gründen Panik bekam und begann, in seinem Anhänger zu randalieren, teilte die Autobahnpolizei in Köln mit.