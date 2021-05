Verkehrskontrollen am Wochenende : Polizei stoppt an Pfingsten mehrere betrunkene Fahrer in Bonn

Polizei stoppt an Pfingsten mehrere betrunkene Fahrer in Bonn

Bonn Die Bonner Polizei hat am Pfingstwochenende mehrere alkoholisierte Fahrer angehalten. Einer der Fahrer besaß seit acht Jahren keinen Führerschein.

Die Bonner Polizei hat am Pfingstwochenende mehrere betrunkene Autofahrer gestoppt. Dies teilte die Bonner Polizei am Dienstag mit. Demnach hielt eine Polizeistreife am frühen Samstagmorgen gegen 2.10 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer an. Dieser war auf der B42 zwischen Bad Honnef und Königswinter mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und fuhr zudem in Schlangenlinien. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,3. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben.