Philharmonischer Chor im Bundesrat Chormusik fürs Grundgesetz

75 Jahre Grundgesetz gilt es zu feiern, was in diesen Tagen allerorten geschieht, natürlich auch an den Orten, die eng mit seiner Entstehung verbunden sind. So auch im ehemaligen Bundesrat, wo der Philharmonische Chor der Stadt Bonn in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte zu einer Feierstunde geladen hatte, in der das Grundgesetz auch musikalisch gefeiert wurde. Dazu hatte man bei der Komponistin Helena Cánovas i Parés ein Werk in Auftrag gegeben, das unter anderem auf Texten aus dem Grundgesetz basiert. „Gleich laut, gleich leise“ bezieht auch O-Töne aus der Entstehungszeit mit ein und wandelt sich von fragmentiertem Gestammel zu Beginn hin zu einem hymnischen Duktus.