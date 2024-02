Für E-Scooter, Leihräder und Co. An diesen Stellen soll es in Bonn Abgabe-Zonen geben

Bonn · E-Scooter, Leihräder und Co. sollen in Zukunft nicht mehr auf Straßen und Gehwegen in Bonn geparkt werden dürfen. Zum geplanten Pilotprojekt der Sharingstationen gab die Stadtverwaltung nun neue Details bekannt.

14.02.2024 , 10:00 Uhr

Leihräder und E Scooter, wie hier am Kaiserplatz in Bonn, sollen von den Gehwegen verschwinden und künftig in eigens dafür vorgesehene Parkzonen gestellt werden. Foto: Meike Böschemeyer





Von Jonas Dirker Redakteur Bonn