„60 seconds to napoli“ Pizzeria eröffnet im früheren Residence-Hotel in Bonn

Bonn · Mit „60 seconds to napoli“ öffnet an diesem Freitag eine neue Pizzeria im ehemaligen Residence-Hotel in Bonn. An der Stelle gab es vor 50 Jahren schon mal Pizza und Pasta.

22.09.2023, 06:38 Uhr

Vor der neuen Pizzeria am Kaiserplatz: Geschäftsführer Yanick Borowiak. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel

