Architekturgeschichte in Bonn : Lauter Protest gegen den Betonklotz am Rheinufer

Lauter Protest gegen den Betonklotz am Rheinufer

Architekturgeschichte in Bonn

So sollte es aussehen: Das Landesbehördenhaus an der Kennedybrücke. Das Modell zeigt links den geplanten Theaterneubau. Foto: GA

Bonn Im Jahr 1961 sollte ein 14-stöckige Landesbehördenhaus am Rheinufer entstehen. Doch massive Kritik verhinderten den Bau.

Die Pläne sind weit fortgeschritten, die Bagger stehen schon bereit: Das Staatshochbauamt will Anfang März 1961 mit dem Bau des neuen Landesbehördenhauses beginnen. Die Stadt mit Oberbürgermeister Eduard Spoelgen an der Spitze, der Landeskonservator und zahlreiche Bonner schießen jedoch aus allen Rohren gegen den Betonklotz. Das 14-stöckige Hochhaus soll am Bonner Brückenkopf, direkt gegenüber des geplanten Theaterneubaus, entstehen.