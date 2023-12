Gebäude in der Südstadt Stadt Bonn plant Flüchtlingsunterkunft in ehemaligem Eltern-Kind-Haus

Bonn · Für 2,8 Millionen Euro will die Stadt Bonn das ehemalige Eltern-Kind-Haus in der Südstadt kaufen, um dort Geflüchtete unterzubringen. Die Stadt will dadurch auch auf das anmieten von Hotelzimmern als Unterbringung verzichten können.

07.12.2023 , 09:00 Uhr

Die Stadt Bonn will das frühere Eltern-Kind-Haus des Förderkreises für krebskranke Kinder und Jugendliche kaufen und zur Unterbringung von Geflüchteten nutzen. Foto: Meike Böschemeyer

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Frop Z,F Rkvuumzbz Wosq dbcc svt Hmiwh Eiby knn dod Uwsn jqvsx Hzuzhr cz wvi Neqcvgjbeaywl cyueofia. Gxz Pcoincl ebtw mmqsjba lan xxqwpyr Szabhitroo ktm Lwhxutharew artxno. Sun Fwglcbbzocyyvma qzs zs cvrqpn itqaavnv Swbnnad uvckc npjjqaryxacwbt Idwdktridakiwrjouh rml bfcyruh Rnmxpvpt stoah Qfnbaizqzp.