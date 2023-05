Vier Jahre nach Ratsbeschluss Bonn plant Stadtentwicklungsgesellschaft

Die Stadtwerke sollen mit 40 Prozent an der Gesellschaft beteiligt werden. Die Verwaltung argumentiert mit „erheblichen“ Synergien, die dabei entstehen würden: So gebe es Schnittmengen bei der Erschließung von Baugebieten. Zudem sei die SWB GmbH bereit, die Buchhaltung und kaufmännische Dienstleistungen für die Stadtentwickler mit eigenem Personal zu übernehmen. Ähnlich sei auch die „Moderne Stadt“ in Köln konstruiert: als gemeinsame Gesellschaft der Kommune und der dortigen Stadtwerke.