Beschluss des Stadtrats Planung für Umzug des Bonner Stadtmuseums geht voran

Einen Schritt weiter ist die Stadt Bonn mit ihren Plänen, das Stadtmuseum in einem Anbau am Alten Rathaus unterzubringen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend die Verwaltung beauftragt, den geplanten Umbau und Umzug des Stadtmuseums Bonn in die Rathausgasse 7 weiter zu planen und einen Beschlussvorschlag vorzulegen. Um eine tragfähige Kostenschätzung vornehmen zu können, soll die Verwaltung in den nächsten Monaten Architekten und Fachplaner beauftragen.