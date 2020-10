Einsatz in Bonn : 31-Jähriger beißt Polizist und kommt in Untersuchungshaft

Bonn Beim Versuch, einen pöbelnden 31-Jährigen in der Weststadt festzunehmen, ist ein Polizeibeamter gebissen worden. Dann kam ein Gefangenentransportfahrzeug für den Randalierer. Der Termin beim Haftrichter endete mit Untersuchungshaft.

In der Nacht zu Samstag hat ein 31-Jähriger gegen 00.15 Uhr in der Immenburgstraße in Bonn Polizeibeamte attackiert. Er wurde anschließend festgenommen.

Den Beamten der Polizeiwache Innenstadt war zunächst eine Sachbeschädigung an einem Taxi gemeldet worden. An der Einsatzstelle trafen sie dann den herumschreienden und Passanten anpöbelnden 31-Jährigen an. Auch nachdem seine Personalien festgestellt und er zur Ruhe ermahnt worden war, beruhigte der Mann sich nicht und versuchte weiter, auf ihn einzuwirken, so die Polizei.