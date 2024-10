Bürgerantrag zu Kitas Politik lehnt Erstattung von Elternbeiträgen bei Notbetreuung ab

Die Initiative „Eltern am Limit“, die den Antrag von Wallrodt unterstützt hatte, bedauerte in einer Mail an mehrere Politikerinnen und Politiker die Ablehnung. „Die Begründung, dass der Antrag an der aktuellen Betreuungssituation nichts ändern würde, ist sicherlich korrekt. Allerdings war dies auch nicht das Ziel des Antrags. Es geht vielmehr darum, dass zahlreiche Familien weiterhin sehr hohe Beiträge für Betreuungsleistungen zahlen, die aufgrund des Personalmangels oft nur unzureichend erbracht werden“, schrieb Ellen Ostermann von der Initiative. Diese Tatsache sei bei der Entscheidung jedoch weitgehend ignoriert worden.