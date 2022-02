Bundesamt für Justiz evakuiert : Verdächtiger Gegenstand - B9 und Rheinufer in Bonn gesperrt

Im früheren Auswärtigen Amt an der Adenauerallee arbeitet die Mehrzahl der Mitarbeiter des Bundesamtes für Justiz. Foto: Axel Vogel

Bonn Nach einem Hinweis auf einen verdächtigen Gegenstand ist die Polizei am Morgen an das Bundesamt für Justiz an die B9 ausgerückt. Das Gebäude wurde geräumt. Die Adenauerallee und das Rheinufer sind gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bonner Polizei ist am Dienstagmorgen mit zahlreichen Einsatzkräften an die Adenauerallee (B9) ausgerückt. Im Bundesamt für Justiz wurde ein verdächtiger Gegenstand gemeldet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Gebäude werde geräumt, die Mitarbeiter verlassen die Räumlichkeiten. Die Polizei geht dem Hinweis nun nach. Wie die Polizei mitteilte, ist die Adenaueralle zurzeit zwischen der zweiten Fährgasse und dem Bundeskanzlerplatz gesperrt. Die Polizei hat zudem das Rheinufer zwischen Erster Fährgasse und Tempelstraße gesperrt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Weitere Berichterstattung folgt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)