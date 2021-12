Person durch Schuss verletzt : Bonner Polizei durchsucht Wohnungen im Drogenmilieu

Polizei und SEK bei einem Einsatz in der Bonner Weststadt. Foto: Ulrich Felsmann

Update Bonn Die Polizei hat am Donnerstagmorgen zehn Objekte durchsucht, davon acht in Bonn. Es geht um Rauschgift-Kriminalität. An einem Haus in der Weststadt war zudem das SEK beteiligt, eine Person wurde durch einen Schuss verletzt.



Zu einem größeren Polizeieinsatz und Durchsuchungen im Drogenmilieu in Bonn ist es am frühen Donnerstagmorgen gekommen. Es handele sich um Rauschgift-Kriminalität, die Ermittlungen richteten sich gegen mehrere Verdächtige, teilte Polizeisprecher Michael Beyer mit. Bei einer Durchsuchung in der Weststadt waren zudem Kräfte des Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt, eine Person wurde durch einen Schuss verletzt.

Insgesamt haben die Einsatzkräfte zehn Objekte durchsucht, darunter seien neben acht Objekten in Bonn auch eines in Sankt Augustin und eines in Koblenz gewesen.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Frowein-Straße gegen 6 Uhr habe es Hinweise gegeben, dass der betreffende Bewohner gewaltbereit beziehungsweise bewaffnet sein könnte. Darum habe man das SEK hinzugerufen. Dabei sei es laut Beyer auch zu einer Schussabgabe gekommen. Eine Person wurde verletzt. Wie schwer die Person verletzt wurde, ist noch unklar. Über mögliche Festnahmen und den Hintergründen zu den Durchsuchungen und den Verdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Weitere Informationen folgen.