Verdacht auf Prostitution Polizei durchsucht Wohnungen in Bonn

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Bonn durchsucht. Wie Pressesprecher Robert Scholten am Morgen mitteilte, sei die Polizei gegen 5.30 Uhr mit Hundertschaften im Bonner Talweg und in der Wolfstraße im Einsatz gewesen. Dort hätten sie mehrere Wohnungen durchsucht, da sich bei vorherigen Ermittlungen Hinweise auf Prostitutionszwecke ergeben hätten.