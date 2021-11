54-Jährige von Straßenbahn überfahen : Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall am Bonner Hauptbahnhof

Bonn Eine 54-Jährige wurde in der Bonner Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst. Sie wollte an einer roten Ampel die geschlossenen Türen öffnen. Das Kriminalkommissariat ermittelt.

Nach einem tödlichen Unfall am Bonner Hauptbahnhof hat das Kriminalkommissariat 1 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Eine 54 Jahre alte Frau war beim Versuch, die geschlossenen Türen einer Straßenbahn fernab einer Haltestelle zu öffnen, verunglückt. Gegen 19.15 Uhr soll die Frau an die Tür herangetreten sein. Die Bahn der Linie 62 stand zu diesem Zeitpunkt auf der Straße Am Hauptbahnhof kurz vor der Einmündung in die Thomas-Mann-Straße vor einer roten Ampel im Verkehr. „Als diese dann bei Grünlicht losfuhr, stürzte die Frau und wurde von der Bahn erfasst“, heißt es im Polizeibericht.