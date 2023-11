Feuer in Bonner LVR-Klinik Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung in der Psychiatrie

Bonn · Mehr als 100 Patienten mussten am Donnerstagmorgen am Kaiser-Karl-Ring in Bonn evakuiert werden, drei davon mit schweren Rauchvergiftungen. Auf einer geschlossenen Station stand ein Bett in Flammen. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

30.11.2023 , 18:00 Uhr

Die Hitze des Feuers auf der LVR-Station brachte Fenster und Türglas zum Bersten. Foto: Petra Reuter

Von Petra Reuter und Philipp Königs

