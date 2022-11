Diebstahl in Sportgeschäft : Bonner Polizei fahndet mit Foto nach Ladendiebin

Diebstahl in Sportgeschäft

Bonn Die Polizei sucht eine Ladendiebin, die in einem Bonner Sportgeschäft Bekleidung gestohlen haben soll.

Die Bonner Polizei sucht eine Ladendiebin, die mehrere Kleidungsstücke bei SportScheck an der Remigiusstraße entwendet haben soll.

Nach Angaben der Polizei geschah das bereits am 17. Oktober. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Frau geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität der Frauen machen kann, soll sich mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228/15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.