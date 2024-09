Zeugen gesucht Polizei fahndet nach unbekanntem Tankbetrüger

Die Polizei Bonn ist derzeit nach einem Tankbetrüger auf der Suche. Wie die Polizei mitteilte, soll der unbekannte Mann am 20. Oktober 2023 einen schwarzen VW Touran betankt haben, ohne die Rechnung an der Tankstelle im Lievelingsweg zu bezahlen. An dem Auto sollen sich zudem gestohlene Kennzeichen befunden haben.