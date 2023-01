Kaufhaus in Bonn : Polizei fasst mehrfachen Ladendieb in der Innenstadt

Die Polizei hat einen Ladendieb gefasst, der mehrfach im Galeria Kaufhof aufgefallen war. (Archivfoto)

Bonn Die Polizei hat am Dienstag einen Ladendieb in Bonn festgenommen. Der Mann war in der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen.



Ein 25-Jähriger soll mehrmals aus einem Kaufhaus in der Bonner Innenstadt Waren gestohlen haben. Bei einer erneuten Tat am Dienstagmittag wurde der Mann nun gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatten Mitarbeiter des Kaufhauses an der Remigiusstraße den 25-Jährigen gegen 12.30 Uhr bei dem Diebstahl beobachtet, ihn aber nicht daran hindern können, mit Parfum im Wert von rund 240 Euro zu fliehen. Eine Streife der Wache Gabi jedoch konnte den Mann stellen.

Die Polizei überprüfte den Mann und stellte fest, dass er über keinen festen Wohnsitz verfügt. Die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof gaben an, dass dieser erst kürzlich bei Diebstählen beobachtet worden war, aber jedes Mal fliehen konnte. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und ermittelt nun gegen ihn. An diesem Mittwoch soll er Mann zudem einem Haftrichter vorgeführt werden.

