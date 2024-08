Mutmaßliches Drogenlabor in Bonn Polizei findet Tausende Liter chemischer Abfallstoffe

Die Bonner Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag weitere Details zu den Funden in der Dransdorfer bunkerähnlichen Anlage bekannt gegeben, in der sich offenbar ein Drogenlabor befindet. Mit einem Großeinsatz waren Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt am Donnerstag vor einer Woche ausgerückt, nachdem mehrere Fässer und Kanister mit unbekannten Flüssigkeiten auf dem Gelände entdeckt und anonym gemeldet wurden.