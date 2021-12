Kaiserstraße in Bonn gesperrt : Mit Messer bewaffneter Mann von Polizei angeschossen

Bei einem Polizeieinsatz an der Kaiserstraße in Bonn ist ein Schuss gefallen. Foto: Axel Vogel

Update Bonn In der Bonner Südstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten gaben Schüsse auf einen Mann ab, der mit einem Messer bewaffnet war.

In der Bonner Kaiserstraße haben Polizisten am Mittwoch auf einen Mann geschossen, der mit einem Messer bewaffnet war. Wie die Pressestelle der Bonner Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurden die Beamten am Morgen zu einer Einrichtung für suchtkranke Menschen gerufen, da dort eine Person randaliert habe.

Als die Beamten eintrafen, sei es dann zu einer „akuten Bedrohungslage“ gegen die Polizeibeamten selbst gekommen, woraufhin die Polizei auf den Mann schoss und diesen schwer verletzte. Nach GA-Informationen war der Mann mit einem Messer bewaffnet und sei auf die Beamten zugelaufen. Auch nach Aufforderung habe er das Messer nicht weggeworfen. Daraufhin schossen die Beamten vor Ort. Dies geschah in direkter Nähe zu einer Kindertagesstätte. Ein Mitarbeiter eines benachbarten Friseursalons berichtete von vier oder fünf Schüssen, die er gehört haben will.

Der Angreifer wurde nach GA-Informationen im Bein getroffen und schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass für Anwohner keine Gefahr bestehe, die Situation sei unter Kontrolle. Die Kölner Polizei übernimmt aus Gründen der Objektivität die Ermittlungen. Wie die Bonner Feuerwehr mitteilte, richtete sich die Bedrohung zunächst gegen die Besatzung eines Rettungswagens. Diese zog sich in den Wagen zurück und blieb unverletzt.

Die Kaiserstraße ist aktuell komplett gesperrt, davon betroffen sind auch die Buslinien 610 und 611. Diese werden über die Konrad-Adenauer-Allee umgeleitet. Die Eltern der in der Kindertagesstätte betreuten Kinder wurden von der Kita-Leitung über den Vorfall informiert. „Uns wurde mitgeteilt, dass etwas in der Nähe der Kindertagesstätte passiert sei. Aber es wurde uns auch direkt gesagt, dass es allen Kindern gut gehe und nichts innerhalb der Kita selbst passiert sei“, so ein Vater vor Ort. Die Kinder konnten am Mittag von den Eltern abgeholt werden. Auch andere Eltern zeigten sich erleichtert, dass den Kindern nichts passiert sei und lobten die Kommunikation der Kita-Mitarbeiter.