Kontrollen am Rheinufer und in der Innenstadt : 31-Jähriger soll zwei Frauen in Bonn unsittlich berührt haben

31-Jähriger soll zwei Frauen in Bonn unsittlich berührt haben

Kontrollen am Rheinufer und in der Innenstadt

Erneut hat die Polizei am Rheinufer und in der Innenstadt kontrolliert. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Nach den erneuten Kontrollen in der Bonner Innenstadt ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen. Dieser soll zwei Frauen unsittlich berührt haben. Zudem gab es wieder zahlreiche Platzverweise am Rheinufer.

Auch an diesem Wochenende waren die Bonner Polizei und der Stadtordnungsdienst wieder unterwegs, um die Bonner und Beueler Rheinufer sowie den Hofgarten und den Kaiserplatz zu kontrollieren. Die dort angetroffenen Personen gaben den Beamten allerdings nur in wenigen Fällen Anlass zum Einschreiten. Die Einsatzkräfte kontrollierten am Samstag insgesamt 54 Personen, 36 davon erhielten dabei Platzverweise.