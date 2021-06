Bonn, Meckenheim und Bad Honnef : Polizei-Mobil berät in Bonn und der Region zur Sicherheit im Urlaub

Die Polizei Bonn berät an verschiedenen Tagen und Standorten mit ihrem Polizei-Mobil zum Thema „Sicher in den Urlaub“. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Meckenheim/Bad Honnef Die Polizei berät mit ihrem Mobil in Bonn und der Region zum Thema „Sicher in den Urlaub“. An verschiedenen Tagen steht das Mobil auf zentralen Plätzen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen stehen vor der Tür, und für viele geht es auch in diesem Jahr in den Urlaub. Viele Wohnungen und Häuser stehen dann eine Zeit lang leer und werden, laut der Polizei Bonn, zu einem beliebten Ziel von Einbrechern. Doch nicht nur zu Hause lauern in der Urlaubszeit Gefahren. Von der Online-Buchung über Taschendiebstahl bis zum Diebstahl aus dem Auto im Urlaubsort: Die Polizei Bonn informiert an verschiedenen Tagen und Standorten mit ihrem Polizei-Mobil über die Gefahren während der Urlaubszeit. Sie gibt Tipps und ist Ansprechpartner bei Fragen.

Das Polizei-Mobil steht an folgenden Terminen an diesen Orten: