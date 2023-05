Glasflasche als Waffe „Antänzer“ bestehlen und bedrohen 27-Jährigen in Bonn

In der Nacht zum Mittwoch hat die Bonner Polizei zwei 23 und 24 Jahre alte Männer in der Innenstadt festgenommen. Dies teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die beiden Männer sollen zuvor gegen 1.30 Uhr einem 27-Jährigen an der Ecke Bonngasse/Bertha-von-Suttner-Platz mit einem „Antanztrick“ 50 Euro Bargeld und eine Bankkarte gestohlen haben. Nachdem die Männer den 27-Jährigen angesprochen hatten, sollen sie ihm abwechselnd unvermittelt nahe gekommen sein. Dabei fasste ihm einer der beiden von hinten in die Gesäßtasche und zog seine Geldbörse heraus.