Mann fällt durch Streit auf : Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Mann am Kaiserplatz in Bonn fest

Am späten Mittwochabend war die Polizei am Kaiserplatz im Einsatz. Foto: DPA (Symbolfoto)

Bonn Am Mittwochabend alarmierte eine Anwohnerin am Kaiserplatz in Bonn die Polizei, weil sich vor ihrer Haustür mehrere Personen stritten. Unter ihnen war auch ein 39-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Die Polizei hat am Mittwochabend am Kaiserplatz in Bonn einen mit Haftbefehl gesuchten 39-Jährigen festgenommen. Um 23.30 Uhr hatte zunächst eine Anwohnerin die Polizei alarmiert, da sie vor ihrer Haustür mehrere streitende Personen beobachtet hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte trafen dort laut Mitteilung drei Menschen an, darunter auch den Gesuchten.