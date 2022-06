Mindestens 20 Taten : Bonner Polizei nimmt zwei Serieneinbrecher fest

Die Polizei hat zwei Serieneinbrecher festgenommen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Bonn Zwei Männer sollen in den vergangenen Jahren in mindestens 20 Wohnungen in Bonn und der Region eingebrochen sein. Nun hat die Polizei die beiden 25 und 28 Jahre alten Männer festgenommen.



Die Bonner Polizei hat zwei Serieneinbrecher festgenommen. Die beiden 25 und 28 Jahre alten Männer sollen zwischen 2017 und 2020 in mindestens 20 Wohnungen in Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis und im Rhein-Erft-Kreis eingebrochen sein. Wie die Polizei mitteilte, sind die Männer, die ohne festen Wohnsitz sind, bereits am vergangenen Mittwoch in Bonn festgenommen worden.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den beiden aufgrund von Spuren an den Tatorten. Dort hatte die Polizei DNA-Spuren sichergestellt, die in einer Datenbank des Landeskriminalamtes gespeichert wurden. Die Spuren waren jedoch zunächst unbekannt, erklärt ein Polizeisprecher. Während der weiteren Ermittlungen konnten diese Spuren jedoch den beiden Männern zugeordnet werden.

In vier der mindestens 20 Fälle sollen die beiden Tatverdächtigen gemeinsam gehandelt haben, teilte die Polizei mit. Möglicherweise haben sie noch weitere Einbrüche begangen. Die beiden Verdächtigen, die nun in einer Justizvollzugsanstalt sitzen, haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Fällen sowie zur Beute dauern an.

(ga)