Tiere verirren sich auf die Gleise Polizei rettet Entenküken am Bonner Hauptbahnhof

Am Gleis selber trafen die Beamten bereits Mitarbeiter der Tiernotrettung an, die sich darum bemühten, die Entenküken, die ohne das Muttertier über die Gleise irrten, aufzunehmen. Die Beamten fingen die Küken. Die Helfer übergaben die Tiere in Absprache mit der Tiernotrettung zunächst einer Anwohnerin, für den Fall, dass die Entenmutter zurückkehrt und ihre Küken sucht. Die Anwohnerin erklärte sich bereit, die Küken für einen Tag aufzunehmen und sie andernfalls am darauffolgenden Tag bei der Tiernotstelle abzugeben. Die Beamten gaben das Gleis nach dem Einsatz wieder frei.