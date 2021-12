Polizeieinsatz in Bonn : Kölner Polizei äußert sich zu Schüssen in der Südstadt

Bei einem Polizeieinsatz in der Südstadt waren am Mittwoch Schüsse gefallen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Bonn Bei einem Einsatz an der Kaiserstraße in Bonn hat am Mittwoch ein Polizist auf einen Mann geschossen, der mit einem Messer bewaffnet war. Die Kölner Polizei beschäftigt sich mit dem Fall und hat sich nun dazu geäußert.

Im Falle des Polizeieinsatzes mit Schusswaffengebrauch am Mittwoch auf der Bonner Kaiserstraße war inzwischen die Polizei Köln tätig. Demnach gehen die zuständigen Behörden davon aus, dass die Streifenwagenbesatzung vor Ort richtig gehandelt hat: „Nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Bonn ist gegen die Polizeibeamten kein Anfangsverdacht einer Straftat bejaht worden, sodass auch keine Ermittlungen eingeleitet wurden“, teilte ein Sprecher der Kölner Polizei am Donnerstag dazu mit.

Ein 31-jähriger Mann war am Mittwoch mit einem Messer zunächst auf Rettungskräfte und dann auf Polizeibeamte losgegangen. Dabei stoppte ein Polizeibeamter den Mann, indem er ihm ins Bein schoss. Routinegemäß liegen die Untersuchungen nach einem Schusswaffeneinsatz im Sinne der Unabhängigkeit bei einer anderen Behörde.