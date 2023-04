Trotz Kritik aus Düsseldorf Bonner Polizei setzt wieder auf Videotürme

Die Landesdatenschutzbeauftragte in Düsseldorf hält die öffentliche Videoüberwachung der Bonner Polizei in den vergangenen Jahren in Teilen für nicht rechtmäßig. Das geht aus einer Stellungnahme der Behörde hervor, die dem GA vorliegt. Darin heißt es wörtlich: „Die Videoüberwachung an der Rheinaustraße war unzulässig.“ Dass die Zahl registrierter Straftaten in der Rheinaustraße in den Jahren 2016 bis 2020 vor der Überwachung um das Zehnfache über dem Bonner Durchschnitt gelegen habe, reiche als Begründung nicht aus. Selbst eine Überschreitung um das 22-fache an der Poppelsdorfer Allee sowie um das 23-fache am Brassertufer rechtfertige keine Videoüberwachung, monieren die Datenschützer. Schließlich gelte nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen aus dem Mai 2022 ein 30-facher Wert als Richtschnur. Auch vor dem Urteilsspruch sei das Bonner Präsidium seiner Pflicht zu einer Vergleichsberechnung bei keiner Maßnahme ordnungsgemäß nachgekommen. Angesichts der „Qualität“ der Delikte, insbesonderer der verübten Raubüberfälle, halten die Düsseldorfer die Überwachung am Brassertufer und an der Poppelsdorfer Allee allerdings doch für zulässig.