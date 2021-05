Rauschgiftfahnder in Auerberg und Endenich : Bonner Einsatzkräfte sichern Drogen und retten Katze

Bonn Die Bonner Polizei konnte am Dienstag große Mengen Marihuana, Haschich und Amphetamine sicherstellen. Dafür wurden in den Stadtteilen Auerberg und Endenich Wohnungen durchsucht. Außerdem rettete die Feuerwehr beim Einsatz eine Katze.

Drogenfahnder der Bonner Polizei haben am Dienstagmorgen zwei Wohnungen durchsucht. Am Einsatzort in Endenich, fanden die Beamten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses rund 470 Gramm Marihuana und knapp 535 Gramm Haschich. Ein 35-jähriger Mann, dem nach eigenen Angaben die Wohnung vom Mieter überlassen wurde, musste für die noch andauernden Ermittlungen mit auf die Wache.