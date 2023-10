133 Verkehrsverstöße in acht Stunden Polizei reagiert mit Kontrollen auf Anstieg von Radunfällen

Die Polizei Bonn hat am Montag Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 6 und 14 Uhr waren rund 20 Beamte an zehn Orten in Bonn im Einsatz. Dabei stellten die Einsatzkräfte 133 Verstöße im Straßenverkehr mit, teilte die Polizei mit. 85 der Verstöße sollen dabei von Fahrradfahrern ausgegangen sein.