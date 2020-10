Bonner Polizei schnappt Sprayer : Schmierereien vor dem Poppelsdorfer Schloss

Poppelsdorf Junge Sprayer haben Gebäudeteile, Schilder und Zäune nahe dem Poppelsdorfer Schloss beschmiert. Die Polizei schnappte fünf von ihnen.

Die Polizei hat fünf junge Männer nach Farbschmierereien an den Botanischen Gärten gestellt. Zeugen hatten der Polizei am Samstag gegen 0.50 Uhr mitgeteilt, dass eine Gruppe junger Männer nahe dem Café Nees vor dem Poppelsdorfer Schloss (Maximilian-Heinrich-Weg) Gebäudeteile, Schilder und Zäune mit Farbe beschmierten. Beim Eintreffen der Streifenwagen liefen die Tatverdächtigen davon. Die Polizei stellte aber fünf Beteiligte im Alter von 17 bis 18 Jahren. Sie kamen ins Polizeipräsidium und wurden später in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben beziehungsweise entlassen, so die Beamten. Gegen die Tatverdächtigen und mögliche weitere Beteiligte leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ein.