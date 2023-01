Mehrere Taten in einer Woche : Polizei stellt Taschendieb am Bonner Hauptbahnhof

Polizei stellt Taschendieb am Bonner Hauptbahnhof

Mehrere Taten in einer Woche

Ein 18-Jähriger soll am Bonner Hauptbahnhof zwei Frauen die Handys geklaut haben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Am Donnerstag haben Einsatzkräfte der Bonner Polizei einen flüchtigen Taschendieb am Bonner Hauptbahnhof gestellt. Der Tatverdächtige soll innerhalb einer Woche mehrmals zugeschlagen haben.

Die Bonner Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen Taschendieb am Bonner Hauptbahnhof verhaftet. Der 18-jährige Tatverdächtige soll innerhalb einer Woche zwei Smartphones gestohlen haben, teilte die Polizei mit.

Die Tat wurde von Überwachungskameras am Hauptbahnhof aufgezeichnet. Der polizeibekannte Verdächtige soll bereits am vergangenen Freitag einer 49-jährigen Reisenden beim Einsteigen in einen Zug das Handy entwendet haben. Auch diese Tat wurde von Überwachungskameras gefilmt, gegen den 18-Jährigen wird nun ermittelt.