Raub in Bonn Jugendlicher schlägt 20-Jährigen nieder

Nachdem der Täter mit der Tasche, in der sich auch ein Portemoinne und Bargeld befanden, in Richtung Bahnhof floh, wählte der 20-Jährige den Notruf. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein und stellte den Verdächtigen kurz darauf am Münsterplatz. Die Umhängetasche stellten die Beamten sicher.