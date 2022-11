Fahrt unter Drogen : Bonner Polizei stoppt 45-Jährigen auf getuntem E-Scooter

Bonn In Bonn hat die Polizei einen 45-Jährigen unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter erwischt. Interesse zeigten die Beamten an dem Fahrgerät, denn das getunte Gefährt hatte eine viel zu hohe Höchstgeschwindigkeit.

Auf dem Friedensplatz in Bonn hat die Polizei einen 45-Jährigen gestoppt, der am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr unter Drogeneinfluss mit einem getunten E-Scooter unterwegs war. Nach Angaben der Polizei gab der Fahrer an, dass das Gefährt eine Geschwindigkeit bis zu 50 Stundenkilometer erreichen könne. Zuvor hatten die Polizeibeamte technische Veränderungen an dem E-Scooter entdeckt. Unter anderem sei ein Tempomat an dem Roller verbaut gewesen.