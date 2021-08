Fahrt zum Kölner Dom : Polizei stoppt alleinreisende Mädchen am Bonner Hauptbahnhof

Polizei stoppt alleinreisende Mädchen am Bonner Hauptbahnhof

Die Bundespolizei beendete die Reise der vier Mädchen am Bonner Hauptbahnhof. (Archivfoto) Foto: Matthias Kehrein

Bonn Sie wollten sich den Kölner Dom angucken, doch so weit kamen sie nicht: Die Bundespolizei hat am Bonner Hauptbahnhof vier sieben- bis elfjährige Mädchen aufgegriffen. Bis dahin legten sie schon eine weite Strecke zurück.

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend am Bonner Hauptbahnhof vier Mädchen aufgegriffen, die allein mit dem RB26 nach Köln fuhren. Wie die Bundespolizei am Montag angab, hatte ein Zugbegleiter der Transregio um 21.45 Uhr den Einsatzkräften gemeldet, dass die aus Wiesbaden stammenden Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren auf eigene Faust nach Köln reisen wollten, um sich den Kölner Dom anzuschauen.